Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çalışmalarına hızlı başlayan Gökmen haftanın yedi günü İncirliova’nın en az bir mahallesini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla buluşuyor.

Çalışmaları kapsamında eşi Gülgün, kızı Candan Gökmen, CHP İncirliova İlçe Başkanı Ümit Yaşar, CHP İncirliova Kadın Kolları Başkanı Merve Menderes ve partililerle birlikte doğup büyüdüğü Dereağzı mahallesinde hemşehrileri ile buluştu. Dereağzı mahallesinde yoğun ilgi ile karşılanan Gökmen’in mutluluğunun yüzüne yansıması, gözlerden kaçmadı.

Mahalle kahvesinde seçim havasından ziyade dost meclisi konuşmasında geçen ziyaret, yaşça büyüklerin Osman Gökmen ile ilgili anlatılan geçmiş hatıraları dikkatle dinlendi. Gökmen mahalle sakinleri ile yaptığı konuşmada : “ Doğup büyüdüğüm mahalleye her zaman geliyorum ancak bu ilk siyasi amaçla gelişin a olması beni biraz hem duygulandırdı hem de gururlandırdı. Dostlarımızın ve büyüklerimizin adaylığım konusundaki tevazu göstermelerine teşekkür ederim. 1978 yılında doğduğum bu mahallede çocuklum ve gençlik hatıralarım hiç aklımdan gitmiyor tabi. O zamanki Dereağzı ile şimdiki Dereağzı arasında fark var. Ama görüyoruz ki Dereağzı mahallesi gibi İncirliova ilçemizde gelişmesi ve hizmetin yapılması gerektiği çok mahallemiz var. Ekonomik açıdan vatandaşın zor dönemler geçirdiği bugünlerde bizler sosyal belediyecilik konusunda yapacağımız projelerle yerel yönetimlerin nasıl yapılacağını başkanlığı kazandığımızda şeffaf bir şekilde göstereceğiz. Bu konuda vatandaşımızın endişesi olmasın. Kapımız herkese açık olacak. Burada doğup büyümeme rağmen yine de göremediğim sorunlar ve istekler olabilir. Vatandaşlarımızı can kulağıyla dinleyip bunları not alarak yapacağımız çalışma dosyasının içine koyacağız. Mahallemden gördüğüm destek beni onurlandırdı.” İfadelerini kullandı.

Gökmen kahve sohbetlerinin ardından doğduğu mahallede yaşayan her hanenin kapısını çalarak destek istedi. Gittiği her evde fotoğraf çektirmeyi ihmal etmeyen Osman Gökmen dostlarıyla hatıra kutusunu doldurmayı ihmal etmedi.