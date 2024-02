Koçarlı dağ mahalleri olan Çeşme, Sapalan ve Karaağaç’ta yaşayan vatandaşları ziyaret ederek projelerinden bahseden CHP’li Arıcı coşkuyla karşılanarak büyük ilgi gördü.

Mahalle sakinleri sıkıntılarını ve dertlerini anlatırken bir yandan not alan CHP’li Arıcı, sıkıntıların çözüme ulaşması için elinden geleni yapacağını ayrıca hizmetin gitmeyeceği yer kalmayacağını ifade ederek şunları söyledi; “ Biz 1 Nisan itibari ile göreve geldiğimizde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu ile birlikte koordineli çalışarak hizmet çağını yaşatacağız. Zaten Köylerde, Aydın Büyükşehir sınırları içinde olan her yere Özlem Başkanımız hizmette sınır tanımıyor. İnşallah sizlerin desteği ile göreve geldiğimiz zaman bu hizmeti koordineli bir şekilde katlayarak sizlere hizmet edeceğiz. Sizlerle beraber, sizn desteklerinizle sorunların üstesinden geleceğiz” dedi.

Destek sözü alan Cumhuriyet Halk Partisi Koçarlı Belediye Başkan adayı Özgür arıcı fotoğraf çektirerek günü tamamladı.

Haber: Ömür Yapıcı