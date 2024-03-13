CHP’li Arıcı, Kasaplar Mahalle sakinleri ile birlikte teravi namazını kıldıktan sonra, kahvehanede sıcak sohbet etti. Kasaplı Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği Arıcı, namazdan sonra Mahalle sakinleri ile birlikte uzun süre sohbet ederek, Mahallenin sorunlarını ve isteklerini dinleyerek not aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi Koçarlı Belediye Başkan adayı Özgür Arıcı: “Teravi namazımızı Kasaplar Mahallesi sakinleri ile birlikte kıldık. Namaz sonrası kahvehanede oturarak sıcak bir sohbete başladık. Sami ve içten bir sohbetle, Mahalle sakinlerinin sorunları ve isteklerini dinleyerek notlar aldık. Her zaman dediğim gibi, biz 1 Nisan’da, göreve geldiğimizde ortak akılla yöneteceğimiz şeffaf bir Belediyecilik getireceğiz. Ben ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu ile birlikte, en iyi ve en güzel şekilde ne gerekiyor ise sorunsuz ve eksiksiz hizmet edeceğiz, gereken ne ise onu yapacağız. Teravi namazımızı Kasaplar Mahallemizde kıldık. Kahvehanede çok sıcak sohbet ettik. Samimi ve sıcak karşılamalarından dolayı, Kasaplar Mahalle sakinlerimize çok teşekkür ederim. 1 Nisan sabahı güneş sevgi ve saygı ile Koçarlı’ya doğacak” dedi.

Haber: Mehmet Cemil Ağırbaşer