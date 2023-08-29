CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, açıklamasında AK Parti'yi hedef aldı. Saatçı, "Malum; mülkiyeti hazineye yani milletimize ait birçok kamu iktisadi teşebbüsü şimdiye kadar üç otuz paralara elden çıkarıldı. Cumhuriyet dönemi kazanımları yani milli bakiye, AKP hükümetleri tarafından tek tek satıldı. Peki, elimizde kalan birkaç KİT’de durum ne? Bakın TCDD’ye bu yılın ilk 7 ayında 21 milyar lira kaynak aktarılmış. Hazineye borcu 7 buçuk milyar liraya dayanmış. Bu arada tabii ki tıpkı Karayollarında olduğu gibi TCDD’de yolcu garantili, binsen de binmesen de öde, demiryolu projeleri ile milletin sırtındaki kambur büyüdükçe büyüdü. Malum firmalara verilen yüksek hızlı tren işletmeleri yüzünden her yıl binilmeyen trenlerin parasını yine bu millet son kuruşuna kadar bu müteahhitlere ödüyor. Hem de yıllarca ödemeye devam edecek. Tabii bunları aslında milletimiz çok iyi biliyor. Ama hani AKP’nin Büyükşehir Meclisinde olur olmaz her şeye konuşan sözcüsü var ya, hani bir okusun da görmeyen gözleri görsün, işitmeyen kulakları işitsin diye yazıyorum" dedi.

"MİLLET TAŞ KIRIĞI YEMİŞ UMRUNDA DEĞİL"



Aydın Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Sözcüsü Mustafa Arı'ya da seslenen Saatçı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bak Mustafa Arı; Görüyor musun milyar milyar paralar nasıl da hazineden gidiyor TCDD’ye. Şimdi sen, hani arada bu milletin ekonomik kriz altında inim inim inlediğini unutturmak için işkembe-i kübradan sallıyorsun ya bak KİT’lerin durumunu bir araştır istersen ne halde! Sokaktaki ekonomiyi söylemiyorum bile sana… O konuda dümenin yerinde, ekonomin tıkırında, millet taş kırığı yemiş umurunda bile değil bunu biliyoruz, ama bari kabahatinle otur be adam; batırdınız, bitirdiniz artık koca ülkeyi; sus… Bari sadece sus."



