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Cumhuriyet Halk Partisi Efeler İlçe Başkanı Süha Bayırlı, yaptığı yazılı basın açıklamasında DSİ’nin çiftçilere uyguladığı su fiyatları üzerinden Hükümetin yanı sıra AKP'li Mustafa Savaş’ı sert sözlerle eleştirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Efeler İlçe Başkanı Süha Bayırlı, yaptığı yazılı basın açıklamasında şunları söyledi:“ Mustafa Savaş 3. kere kaybedeceği bir seçimde bari bir de rezil olmayayım diye olsa gerek bütün tuşlara basayım diye uğraşıyor.

Bakın bu ülkede son 5 yılda akaryakıt fiyatları %746 artmış.

Gübre fiyatları aynı dönemde 7 kattan fazla artmış.

Çiftçiye, ziraatle uğraşan vatandaşa üretme diye, ekme diye elinizden geleni yapıyorsunuz.

Bütün bunlar yetmezmiş gibi Devlet Su İşleri’nin (DSİ) açıklamış olduğu tarımsal sulama fiyatları da uçtu gitti. Üstüne üstük bir de şimdi sulama birlikleri üzerine koyacak, vurun çiftçiye, vurun ziraatçiye.

Bak Mustafa Savaş; ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz.

Çiftçiye destek mi olacaksın; bir kereliğine dürüst olur çıkar dersin ki DSİ’ye; ‘kardeşim bu ne rezillik, bak Aydın Büyükşehir Belediyesi aynı suyu sizin verdiğiniz fiyatın yarısının da altında veriyor, kendinize gelin!’ dersin.

Böylelikle sen de öğrenmiş oldun değil mi Mustafa Savaş, çiftçi, ziraatçi nasıl desteklenirmiş…

Memlekette üretimi bitirdiniz, satan satamıyor, alan alamıyor.

Bütün bunların sorumlusu bizatihi sizsiniz, sizin iktidarınız.

Emeklimiz bugün eğer pazara gidip iki kilo sebze alamıyorsa, evine ayda bir kilo bile kıyma girmiyorsa bunun sorumlusu AKP’dir…

Kabahatinizle oturun, gürültü yapmayı bırakın.”