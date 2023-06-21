CHP’li Tezcan’ın, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle verdiği önerge şu şekilde yer aldı: Aydın Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan’ın Ak Parti Efeler İlçe Başkanlığı’na ziyaret ettiği basına yansımıştır. Ak Parti Efeler İlçe Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sn. Hakan ÖZCAN ilçe başkanımız Sn. Oğuz Kendirlioğlu ve yönetim kurulumuza hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Değerli müdürümüze ziyaretinden dolayı teşekkür ederiz.” ifadelerine yer verilmiştir. Bu fotoğraf, tam da parti devleti düzenin resmidir. Devlet kurumları, siyasi partilerin yan kolları değildir.

Bu çerçevede,

1) Bu ziyaret devlet memurunun siyaset yasağı kapsamında değil midir?

2) Aynı müdür CHP ilçe başkanlığını da ziyaret edebilir mi?

3) Bu ziyarete ilişkin bir soruşturma başlatılmış mıdır?