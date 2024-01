Tahmini Okuma Süresi: dakika

CHP’li meclis üyesi Yıldırımkaraman: “Mustafa Savaş iki seçimdir yenilgiye uğruyorsun ve almışlar ellerine buldukları bir kullanılmayan eski püskü boru onu gösteriyorlar! Nasıl bir tiyatro sahnesidir bu. Milletin karnı yarı aç, yarı tok. Enflasyonu uçurdunuz. 23 yıldır emekliyi bitirdiniz. Çocuklarımız okula yarı aç, yarı tok gidiyor. Vatandaş, memur, esnaf perişan geçim derdinde. Size diyecek bir laf bulamıyorum” Dedi.

CHP’li Ulvi Yıldırımkaraman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: “İyi Akşamlar Nazilli’m… Bizim Aklımızla Dalga geçmeyin Beyler, Projeniz nerede.? Hep birlikte Buyurun sorgulayalım, Bugün Nazilli bir tiyatroya ev sahipliği yaptı. Millet ittifakından belediye başkanı seçilip bir anda her ne olduysa! Akp ye geçen Kürşat Engin Özcanl’a iki seçimdir yenilip üçüncüsünü yaşamaya gelen Mustafa Savaş’ın tiyatrosu… Almış ellerine buldukları bir kullanılmayan eski püskü boru onu gösteriyorlar! Yahu siz saf mısınız. Aktif kullanılan boru öyle çıkar mı? Öyle bir şey olsa ortalığı su basmaz mı?.. Milletin aklıyla alay mı ediyorsunuz.? Yağmur suyu çalışması yapıyorum deyip içme suyuyla onu ayıramamak nasıl bir aymazlıktır!.. Halk sağlığı yetkilileri durmaksızın analiz etmiyor mu?.. içme sularını siz hangi dünyada yaşıyorsunuz?.. Ha iki boy hibe aldığınız boruyu oraya yatırmakla da proje yapılmıyor beyefendiler. Bakın ben pazartesi günü hem Aski hem Devlet Su İşlerinden yetkililere, hem de İl bank dan yetkililere ulaştım.. Ortada bir proje de yok!.. Var diyorsan çık açıkla Kürşat Engin Özcan… Kim hazırladı, kim onayladı, ihalesini kim yaptı, nerde bu proje!.. İnsanın cahiliyle hakikaten uğraşmak zor ama ben sizle uğraşırım, bu milleti kandırmaya yeltenmeniz bile ayıp artık!.. Açık açık yalan söylemenin de bir adabı olur yahu!.. Ha Kürşat Engin demişken; ne oldu bizim Nazilli’nin il olma işi, çık sende yürek varsa çatır çatır konuş bakalım!.. il oluyor muyuz olmuyor muyuz?.. Yanındakine sor ya da!.. Gerçi yanındaki de gelip gidip yenilmekten başka bir şey bilmiyordur da sen gene de sor!.. Ya da bak en güzeli şunu yap; Mustafa Savaş Nazilinin il olma masalı da dahil, milletvekilliğin süresince Aydına ne yatırım getirttin ne hizmet ettin de!.. İnan bana far görmüş tavşan gibi yüzüne bakacak. Ya da siz iki far görmüş tavşan kalın öyle bırakın millet hizmet aldığı yerden hizmetini almaya devam edecek!.. Gelelim gerçek gündeme... Milletin karnı yarı aç, yarı tok. Enflasyonu uçurdunuz. 23 yıldır emekliyi bitirdiniz. Çocuklarımız okula yarı aç, yarı tok gidiyor. Vatandaş, memur, esnaf perişan geçim derdinde. Size diyecek bir laf bulamıyorum. "Allah sizi bildiği gibi yapsın !!!” sözlerine son verdi.

Haber: Ömür Yapıcı