31 Mart tarihine sayılı günler kala seçim çalışmalarında vites yükselten Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin, ilçe halkı kucaklaşmaya devam ediyor. Adaylığı ilan edildiği günden beri gecesini gündüzüne katarak ilçede adım atılmadık yer bırakmayan CHP Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin’in bugünkü durağı Efekent Pazaryeri oldu. CHP’li Anıl Yetişkin, Efekent Pazaryeri’nde Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz ile birlikte esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaş ve esnaflarla tek tek sohbet eden Anıl Yetişkin, Özlem Çerçioğlu ve Evrim Karakoz yoğun ilgi gördü. Çerçioğlu, Yetişkin ve Karakoz; esnaf ve vatandaşlara birlik ve beraberlik mesajı vererek Aydın’a hep beraber hizmet edeceklerinin sözünün verdi.

CHP’li Anıl Yetişkin, Efekent Pazaryeri ziyareti sonrası, Kurtuluş Mahallesi’ne çıkarma yaptı. Mahalledeki pazaryerini ziyaret eden Yetişkin, esnaf ve vatandaşlarla tek tek sohbet etti. Mahalle kıraathaneleri de ziyaret eden Anıl Yetişkin’e buradaki gezisinde CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz da eşlik etti.

Birlikte güçlüyüz

Ziyaretler sonrası açıklamada bulunan Anıl Yetişkin, şunları kaydetti: “Efeler için el ele vererek hizmet edeceğimizin ve omuz omuza gelerek halkımızın sesine daima kulak vereceğimizin sözünü veriyorum. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu ile çıktığımız bu yolda kentimizin sorunlarını birlikte çözerek, esnafımıza ve halkımıza verdiğimiz sözlerimizi tutacağız. Kentimizin sorunlarını hep birlikte çözeceğiz. Biz söz verdiysek tutarız, sözümüz söz. Bizlere ilgi gösteren herkese çok teşekkür ederiz. Bize gösterilen bu teveccühe layık olacağımız. Aydın’ımız için Efeler’imiz için çok çalışacağız. Biz hep birlikte güçlüyüz.”