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Saha çalışmalarını sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin, Efeler'de oturan vatandaşlar ile hayır etkinliğinde buluştu. Miraç Kandili dolayısıyla Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte tavuklu pilav dağıtan Yetişkin, vatandaşlara hayırlı kandiller diledi. Hemşehrileri ile tek tek görüşerek sorun ve taleplerini dinlemeyi de ihmal etmeyen Yetişkin'in sıcak tavırları vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı.

Kandil dolayısıyla sosyal medya hesabından da bir mesaj yayınlayan Yetişkin, "Ülkemize barış, huzur ve esenlik getirmesi dileğiyle Miraç Kandilimiz mübarek olsun" dedi.