31 Mart’a çok az bir süre kala çalışmalarında vites yükselten Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin, ilçeyi karış karış gezmeye devam ediyor. Efeler’de, çalmadık kapı, sıkılmadık el, dinlenmedik dert bırakmamak için gecesini gündüzüne katan CHP’li Anıl Yetişkin, Emirdoğan Mahallesi’ni ziyaret etti. Yoğun bir ilgiyle karşılanan Anıl Yetişkin, mahalle sakinleriyle tek tek sohbet etti. Mahalle sakinlerine projelerini tek tek sıralayan Yetişkin, destek sözü aldı. Anıl Yetişkin ise mahale halkına, çok çalışacaklarının sözünü verdi. Yetişkin’e ziyaretinde; CHP Efeler İlçe Gençlik Kolları Başkanı Artuğ Akosman, belediye meclis üyesi adayları ve partililer eşlik etti.