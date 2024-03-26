31 Mart yerel seçimleri çalışmalarında son viraja giren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin, Mimar Sinan Mahallesi’ne çıkarma yaptı. Meşale ve alkışlarlar karşılanan CHP’li Anıl Yetişkin, vatandaşlar tarafından yoğun bir ilgi ile karşılaştı. Mahalle kıraathanesinde vatandaşlarla bir araya gelen CHP’li Anıl Yetişkin, mahallelilerle tek tek sohbet etti. Vatandaşlara projelerini sıralayan Yetişkin, göreve geldiği ilk önce gönülleri kazanacaklarını belirtti. Anıl Yetişkin, “Biz ilk önce gönülleri kazanacağız. Bina yapmak, diğer projeleri hayata geçirmek kolay iş.” mesajını verdi. Anıl Yetişkin’e; Aydın Büyükşehir Belediye Başkanvekili Barış Altıntaş, CHP Efeler İlçe Başkanı Süha Bayırlı, Efeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Özlem Ekiz, Efeler İlçe Gençlik Kolları Başkanı Artuğ Akosman, belediye meclis üyesi adayları ve partililer eşlik etti.

Vatandaşlarımızın yanındayız

CHP Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin konuşmasında şunları kaydetti: “31 Mart’ı sabırsızlıkla bekliyoruz, çok büyük bir ekonomik krizden geçiyoruz. Bundan dolayı da kırmızı kart göstermeliyiz. Cumhuriyet Halk Partisi’nin sosyal belediyecilik anlayışında herkese eşit hizmet vardır. Ekonomik sebeplerden dolayı birçok vatandaşımız sosyal yardım alıyor. Biz bu sosyal yardımları devam ettireceğiz. Biz tüm vatandaşlarımızın yanındayız. Efeler’de hiç kimse kendini yalnız hissetmeyecek biz bunu sözünü veriyoruz. Biz iletişim kuracağız. İletişim kurduğumuzda, konuştuğumuzda, vatandaşımızın gözünün içine baktığımızda, onların gönüllerine dokunduğumuzda onlarla el ele kol kola olduğumuzda her şeyi üstesinden geleceğiz. Bunu ortak akılla ortak projelerle birleştirdiğimizde daha yaşanılabilir bir Efeler ortaya çıkacak.

Efeler Belediyesi, Efeler’in Belediyesi oAlacak

Yapılması gereken şeyleri hizmet çerçevesi anlamında gerçekleştirmeyeceğiz. Biz bunları belediyelerin görevi Aolarak görüyoruz. Görevleri yerine getirmek zorundasınızdır. Zaten bunları yaptığınız zaman otomatik olarak hizmet etmiş oluyorsun. Biz hiçbir zaman vatandaştan kopmayacağız. Efeler Belediyesi, Efeler’in belediyesi olacak bizim belediyemiz olacak. Sorunlarımızı hep birlikte konuşacağız.

Turizm elçisi olacaklar

Aydın’da Adnan Menderes Üniversitesi’nde okuyan 48 bin üniversite öğrencisi var. Bu öğrencilerimiz maalesef Aydın ile ilgili hiçbir şey öğrenemeden memleketlerine dönüyorlar. Biz gerekli çalışmaları yaptıktan sonra onlarla bir gönül bağlarını kurarak onları birer turizm elçisi yapacağız.

Onun ışığında ayrılmayacağız

Tüm bunları yaparken; 1881’de Selanik’te doğan mavi gözlü Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ışığından asla ama asla ayrılmayacağız. 31 Mart’ta Efeler’e Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını dikeceğimize söz veriyoruz.”