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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin, çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Her geçen gün daha fazla Efelerli vatandaş ile buluşan Yetişkin, 'Efeler bizim' sloganıyla STK'lar ile de bir araya geliyor.

Partinin il ve ilçe yöneticileri ile tek yürek olarak çalışmalarını gerçekleştiren Yetişkin'in son durağı Çeştepe Cemevi oldu. Yetişkin burada Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Aydın Şubesi ile bir araya geldi. Şube Başkanı Rıza Akdeniz ve şube yönetim kurulu üyeleri ile görüşme gerçekleştiren Yetişkin, Efeler'i ortak akıl ile yöneteceklerine dair Çeştepeli vatandaşlara söz verdi.