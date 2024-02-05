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Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, Meclis Toplantısında "Personelin maaşını ödeyemeyeceğini ve bunun Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ den alacağı olduğunu dile getirdi.

Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay'ın kendi beceriksizliğinin faturasını Aydın Büyükşehir Belediyesine çıkarması üzerine ASKİ Genel müdürlüğünden yanıt gecikmedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekilde geldi: "Efeler Belediye Başkanı’nın, Efeler Belediyesi personelinin maaşlarını ödeyemeyeceğine yönelik yapmış olduğu açıklama ile ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından aşağıdaki açıklamanın yapılması zarureti doğmuştur:

Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü’nce tahakkuk ettirilen ve ilçe belediyeleri adına yapılan katı atık bedeli tahsilatları her ayın sonunda toplam tahakkuka bağlanmakta ve takip eden ayın 10’una kadar da ilçe belediyesi hesaplarına havale edilmektedir. Söz konusu bedel; Efeler ilçesinde yaklaşık olarak 3 milyon 400 bin liraya isabet etmekte ve her ayın 10’una kadar da havale edilmektedir.

Dolayısı ile Büyükşehir Belediyemizin tahakkuk ya da ödemesinde herhangi bir gecikme ya da aksaklık bulunmamaktadır."

Haber: Mehmet Cemil Ağırbaşer