Efeler Belediyesi’ne ait, Torlak mevkii, eski PTT Binası’nın hemen bitişiğinde bulunan 2 bin 800 metrekare alana bir Kültür ve Yaşam Merkezi inşa edeceklerini ifade eden Yetişkin; “İçinde sergi salonlarının, kursların da düzenlenebileceği, atölyelerde barındıran Kültür ve Yaşam Merkezi’ni inşa edip Efeler halkının hizmetine sunacağız.” ifadelerinde bulundu.

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Önceliklerinin Efeler halkının ortaklaşa kullanacağı; kursların, sergilerin, etkinliklerin yapılabileceği 7’den 70’e herkesin kullanacağı alanlar yaratmak olduğunu ifade eden Yetişkin; “Efeler halkının her alanda hizmet alacağı her yere yürüme mesafesindeki bu alana hızla projelendirme yapıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Şimdiden Efeler halkına hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Haber: Ömür Yapıcı

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