Proje ve çalışmalarıyla Efeler halkının desteğini kazanan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin, yeni projesini açıkladı.

Her fırsatta gençlerin yanında olacaklarını dile getiren Yetişkin, ülke genelinde yaşanan ekonomik krizden etkilenen öğrencilerin barınma sorununu ortadan kaldırmak amacıyla yurt inşa edeceklerini duyurdu. Efeler'e üniversite öğrenimi amacıyla gelen öğrencilere yönelik ilçe merkezinde inşa edilecek olan yurtta yüzlerce öğrencinin konaklayacağını belirten Yetişkin, gençlerin barınma sorununun ortadan kalkacağını belirtti.

Gençlerin tüm ihtiyaçları karşılanacak

Yurt hakkında detayları ve proje görsellerini de paylaşan Yetişkin, öğrencilerin tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını belirtti. Yurdun içerisinde çamaşırhane, sosyal aktivite alanları, ders çalışma odaları, kütüphane, spor salonu, sanat atölyesi ve otopark alanlarının da olacağını söyleyen Yetişkin, ücretsiz sabah kahvaltısı ve kafeteryanın da öğrencilerin hizmetinde olacağını ifade etti.

"Efelerimizde öğrencilerin barınma krizini bitireceğiz"

Artan hayat pahalılığı ve enflasyon nedeniyle öğrencilerin ve velilerin yaşadığı zorlukların çözümü için çalışmalarının, projelerinin süreceğini söyleyen Yetişkin, "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün geleceğimizi emanet ettiği gençlerimizin yanındayız. Ekonomik zorluklar nedeniyle üniversite öğrenimi zorlaşan öğrencilerimize ve velilerimize bir nebze de olsun nefes aldırabilmek için yurt projemizi hayata geçireceğiz. 31 Mart sonrası hızla inşasına başlayacağımız yurtta öğrencilerimizin her türlü ihtiyacını karşılayacak, yanlarında olacağız" dedi.

Haber: Ömür Yapıcı