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Başkan Ömer Günel’in göreve geldiği günden beri sosyal belediyecilik alanında önemli projelere imza atan Kuşadası Belediyesi, birçok imkan ve avantajı içinde barındıran Adalı Kart’ı Kuşadalı hemşehrilerle buluşturmaya başladı. ARYA Turistik Tesisleri’nde yüzde 30 indirim ayrıcalığının yanı sıra özel günlerde Adalı Kart sahiplerine sürpriz avantajlar sağlayan Kuşadası Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında Arya Sahil Kafe, Güvercin Kafe, Ada Kafe ve Gazibeğendi tesislerinde pasta ve çay ikramında bulundu. Kuşadalılar Başkan Ömer Günel’e bu özel günde sağlanan imkan için teşekkür etti.

Adalı Kart’ın ayrıcalıklı dünyasından faydalanmak isteyenler, başvurularını Kuşadası Belediyesi Hizmet Binası’nın yan tarafında bulunan Adalı Kart başvuru merkezi veya https://adalikart.com adresinden yapabilirler.