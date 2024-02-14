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Adaylığı açıklandığı günden bu yana yoğun çalışma temposuyla vatandaşların takdirini kazanan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin, ziyaretlerini hız kesmeden sürdürüyor.

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1 günde birçok farklı mahallede ziyaretler gerçekleştiren Yetişkin’in programında ki ilk durağı Cuma Mahallesi oldu. Burada esnaflar ile bir araya gelen Yetişkin, projelerini anlatarak Efeler’i daha modern ve yaşanılabilir bir kent haline getireceklerinin, Efeler halkının ve esnaflarının yanında olarak ilçeyi ortak akıl ile yöneteceklerinin sözünü verdi.

Yetişkin’den ÇYDD ve ADD yönetimlerine ziyaret

Yetişkin, esnaf ziyaretlerinin ardından Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Aydın İl Yönetimi ile bir araya geldi. Dernek binasını ziyaret eden Yetişkin'i derneğin İl Başkanı Keriman Yılmaz karşıladı. Sohbet havasında geçen ziyarette dernek çalışmalarından ve Yetişkin’in projelerinden bahsedildi, fikir alışverişinde bulunuldu.

Yetişkin’in bir sonraki durağı Atatürkçü Düşünce Derneği Aydın Şubesi oldu. Derneğin Aydın İl Başkanı Nüket Akgönül Yoğurtçu’nun karşıladığı Yetişkin, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ismini taşıyan derneğin yönetimine ve üyelerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Yetişkin, akşam saatlerinde ise Ovaeymir Mahallesi’nde kıraathane ziyaretleri gerçekleştirdi. Vatandaşlarla buluşan Yetişkin’e Ovaeymir Mahallesi halkı da destek sözü verdi.