Yetişkin, belediye tarafından hayata geçirilecek olan ‘Emekli Evi’ projesi ile Efeler’de yaşayan emeklilerin sorunlarının bir nebzede olsa son bulacağını belirtti.

Seçim çalışmaları kapsamında Efeler halkıyla gece gündüz demeden bir araya gelen, çalışmalarına hız kesmeden devam eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin, bir projesini daha açıkladı.

“Merkezi hükümet emeklilerimizi açlık sınırının altında yaşamaya zorladı”

Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edilen emeklilerin sorunlarının farkında olduğunu söyleyen Yetişkin, “Emeklilerimizi açlık, yoksulluk sınırının altında yaşamaya mahkum eden, seslerine kulaklarını kapatarak sorunlarını görmezden gelen merkezi hükümet 2024 yılını ‘Emekliler Yılı’ olarak ilan ederek adeta vatandaşlarımız ile alay etmiştir. Emeklilerimiz yaşlarına ve zorlu yaşamlarına rağmen çalışmak zorunda kalmakta, doğalgaz ve elektrik faturalarını ödeyememekte, pazarlarda artık sebze ve meyveleri toplamakta, kıraathaneye giderek bir çay içememekte, torunlarının cebine harçlık koyamamaktadır” dedi.

Yetişkin: “tüm vatandaşlarımız için çalışıyoruz”

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile tek yumruk olarak tam uyum içerisinde çalışacaklarının altını çizen CHP Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin, ‘Emekli Evi’ projesini duyurdu. Projenin detaylarını da paylaşan Yetişkin, “Emeklilerimizin yanında olmak, onlara destek olarak daha iyi yaşam koşullarına kavuşmalarını sağlamak bizlerin boynunun borcudur. Bu nedenle Efeler ilçemizde ikamet eden 65 yaş ve üzeri emekli vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek, sosyal, kültürel, sanatsal etkinliklere katılmalarını teşvik etmek, sağlıklı olma bilinci kazandırmak ve toplum içinde aktif rol almalarını sağlamak amacıyla ‘Emekli Evi’ projemizi hayata geçireceğiz. İlçemizin dört bir yanında inşa edeceğimiz merkezlerde emeklilerimize yönelik faaliyetler düzenleyecek, sağlık taramaları yapacak ve psikolojik danışmanlık hizmeti sunacağız. Bunun yanı sıra üyelerimize Emekli Evi’nde ücretsiz gazete, çay, kuru pasta, su gibi ikramlarda bulunacak, sosyal hayata katılmalarını teşvik edeceğiz.

İnşa edeceğimiz Emekli Evi adı altında ki sosyal alanlarda emeklilerimiz çeşitli faaliyetlere katılabilecek, aile ve misafirlerini ağırlayabilecek, birikimlerini ve tecrübelerini yeni nesiller ile paylaşabilecekler. Emekli Evi üyeleri tarafından seçilecek olan temsilciler 7 gün 24 saat sorunlarını, problemlerini, görüşlerini ve paylaşmak istedikleri her türlü düşünce ve fikri bizlere ulaştırabilecek, emeklilerimizin sesinin duyulmasını sağlayabilecekler” ifadelerini kullandı.