Yerel seçim çalışmalarını gecesini gündüzüne katarak yoğun bir tempoda sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin, bir yandan da projelerini kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.

Daha öncesinde açıkladığı birbirinden değerli projelere bir yenisini daha ekleyen CHP'li Anıl Yetişkin, ilçenin birçok yerinde ücretsiz internet noktası kurulacağının sözünü verdi.

Anıl Yetişkin, gençleri mutlu edecek projesini şu sözlerle duyurdu: "İçinde bulunduğumuz çağın gereksinimleri dolayısıyla internet erişiminin her yerde kesintisiz olarak sunulmasının önemini biliyoruz. Özellikle de üniversite öğrencilerimiz için bu önem daha da artıyor. Günümüz teknolojilerine baktığımızda birçok olanak internet üzerinden sağlanıyor ve toplumlar artık internet üzerinden şekilleniyor. Bizde sadece Türkiye’de değil tüm dünyada en önemli teknoloji haline gelen internetin öğrencilerimiz tarafından daha aktif ve kesintisiz olarak kullanmaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemiz genelinde birçok farklı noktada kuracağımız wifi erişim noktalarının yanında özellikle yurtlar bölgesinde kuracağımız ücretsiz internet erişim noktaları ile vatandaşlarımızın ve gençlerimizin internete erişimdeki maddi engelleri aşmalarına yardımcı olacağız."