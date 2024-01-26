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Çalışmalarına hız veren Anıl Yetişkin’i, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, Efeler İlçe Başkanı Süha Bayırlı, İl ve İlçe örgütü ziyaretlerinde yalnız bırakmadılar. CHP’li Yetişkin ilginin yoğun olduğunu vatandaşın artık huzur ve barış istediğini dile getirdi.

CHP Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin şu ifadeleri kullandı: “Efeler'de her esnafımızın ayrı ayrı güzel ve başarı dolu hikayeleri var, hepsi çok çalışkan ve yıllardır bu topraklardan kazandıklarıyla tencerelerini kaynatıyorlar. Özellikle esnaflarımızın karşılaştığı zorlukları görüyorum, onların işlerinin bereketlenmesi kazançlarının artması için elimizden gelenin en fazlasını yapacağım, hiç şüpheniz olmasın. Cumhuriyet Halk Partisi Aydın İl Başkanımız Sn. Hikmet Saatçı, İlçe Başkanımız Sn. Süha Bayırlı ve parti örgütümüzle birlikte ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Sıkılmadık el, çalınmadık kapıyı bırakmayacağız”dedi. Anıl Yetişkin, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile beraber seçimi farkla kazanacaklarını ve bu kazanım Aydın halkına hizmet atağı olarak geri döneceğini sözlerine ekledi.

Haber: Saniye Başkan