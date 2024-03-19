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Adaylığı ilan edildiği günden bugüne Efeler'de 7'den 70'e herkesle kucaklaşan CHP'li Anıl Yetişkin'in dün akşamki durağı Doğu Gazi Bulvarı oldu. Bulvardaki kafeleri tek tek dolaşan Anıl Yetişkin, gençlerle sohbet etti. Yetişkin'in gençlerle olan samimi diyalogları göz kamaştırdı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı ziyaret programında gençlere projelerinden bahseden Anıl Yetişkin, destek sözü aldı.

Anıl Yetişkin 'in kafe lerde vakit geçiren genç lerle olan iletişimi göz kamaştırdı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı ziyaret programda gençler Yetişkin'e büyük ilgi gösterdi.

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