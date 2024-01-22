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CHP'li Nazilli Meclis Üyesi Ulvi Yıldırımkaraman kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündeme bomba gibi düştü.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı yalancılık la suçlayan Yıldırımkaraman, sosyal medya hesabından verdi veriştirdi.

Yıldırımkaraman paylaşımında şu sözlere yer verdi: "İyi Akşamlar

Hepimiz yüz yüze bakıyoruz,

birbirimize yalan söylemeyelim beyler.. Çünkü , YALANCININ MUMU YATSIYA KADAR YANAR…İ lçemiz tarihinin son yıllarda karşılaştığı en büyük yalanla karşı karşıyayız!.. Hani demem o ki neredeyse “Nazilli il oluyor” yalanıyla aynı büyüklükte… Nazilli Belediye Başkanı , geçtiğimiz günlerde yanına kelli felli kaybedenleri de aldı “şöyle yapıyorum böyle yapıyorum” diye caka sattı. Şimdi bir de 45 milyon TL yatırım yapmış olduk diye bir yalan atmış ortaya!.. Halep ordaysa arşın burada, haydi bakalım Kürşat Engin Özcan çıkar da Nazilli halkına 45 milyon liralık hakediş veyahut da fatura veya ihale göster, bütün Nazilli adam görsün!.. Yağmursuyu altyapısı projeni göster, proje ihaleni göster, nerede?.. Hatta ben iddiayı bir adım ileriye taşıyorum sen sıyırıp da incecik bir asfalt serdiğin bu alt geçtin altına iki ızgara dışında 1 metre dahi yağmur suyu borusu döşemedin!.. Izgara hariç 1 metre dahi yağmur suyu altyapısı kazısı yapmadın!.. Sen yaptığını iddia ettiğin işin adını bile bilmiyorsun be adam onun adı “Yağmurlama çalışması” değil, “Yağmursuyu altyapı çalışması” ki onu da yapmamışsın!.. Nazilli çok palavra gördü de böyle büyük palavrayı herhalde 30 yıldır ilk kez görüyordur!.. Yahu 45 milyonun vardı madem haraç mezat belediyenin mallarını SGK’ya niye devrettin?.. Ey Nazilli halkı size sesleniyorum ilçemizde böyle bir konuda bile palavra atabilen bir belediye başkanı var!.. Hadi Nazilli halkını kandıramadın, bizleri kandıramazsın da o alt geçitin altına topladığın koca koca kendi çapında AKP’li MHP’li siyasetçilerin de hepsini kandırdın ya vallahi bravo sana!!! Rezil ettin hepsini kendinle birlikte… İyi akşamlar…" sözlerini bitirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Nazilli Meclis Üyesi Ulvi Yıldırımkaraman'ın iddialarına, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın cevap vermeyeceği merak konusu oldu.

Haber: M.Cemil Ağırbaşer