Tahmini Okuma Süresi: dakika

CHP Efeler adayı Yetişkin, tek tek tüm esnafları ziyaret etti. Yetişkin karşılaştığı ilgi karşında esnaflara teşekkür etmeyi unutmadı.

Yerel seçim çalışmalarında hızını arttıran Cumhuriyet Halk Partisi Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin’in, bugün Kurtuluş Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi esnafı ile bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin'in ziyaretleri sırasında, CHP İl Başkan Yardımcısı Orçun Akbulut ve CHP Efeler Gençlik ve Kadın Kolları yalnız bırakmadı.

Her esnafı tek tek ziyaret ederek destek isteyen CHP Efeler adayı Anıl Yetişkin, ilgiyle karşılandı. Yetişkin, esnaflara “Efeler'de esnaflar geleceğe güvenle bakacak” mesajını verdi.

CHP Efeler adayı Yetişkin, ziyaretlerinden sonra yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "31 Mart Seçimleri Efeler için bir milat olacak. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu ile birlikte Efeler'de esnaflarımızın kalkınması için her zaman olduğundan daha yoğun mesai yapacağız. Hayata geçireceğimiz turizm başta olmak üzere birçok proje ile 5 yıl içinde Efeler'i geleceğe umutla bakan esnafların yaşadığı bir ilçe haline getireceğiz" diye konuşan Yetişkin, ‘‘Topuklu Efemiz zaten Aydın için gecesini gündüzüne katarak çalışıyor. İnşallah 1 Nisan sabahı Efeler bambaşka bir kent olma yolunda hızla ve emin adımlarla ilerleyecek. Birlik ve beraberlik içinde hep birlikte kentimizi yöneteceğiz" dedi.

Haber: Ömür Yapıcı