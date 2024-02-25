Cumhuriyet Halk Partisi Germencik belediye Başkan Adayı Burak Zencirci ve Germencik CHP ilçe örgütü bugün Selatin Mahallesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Selatin Mahallesinde çalınmadık kapı bırakmayan CHP Germencik Kadın kolları, gördükleri ilgiden dolayı memnum kaldıklarını dile getirdiler.

Pazar mesaisini Selatin mahallesine ayıran CHP Germencik Belediye Başkan Adayı Burak Zencirci, çocuklarla top oynayarak, kadınlarla sohbet etti, fotoğraf çekildi.

CHP Germencik Belediye Başkan Adayı Burak Zencirci, memnuniyetini şu kelimelerle ifade etti : “Ziyaret ettiğimiz Selatin Mahalle halkımızın yüzünde gördüğümüz tebessüm ve sıcaklık, bize manevi bir doping sağladı. Onlar, ilçemizin ruhunu oluşturan en değerli parçalardan biridir. İşlerinde bereket ve kolaylıklar diliyorum. 31 Mart'tan sonra ehliyet sahibi ve liyakatli kadrolarımız iş başına geldiğinde daha bereketli günlerde, daha güzel bir Germencik inşa etmek üzere iş birliğimiz devam edecek” dedi.

Haber: Ömür Yapıcı