CİMER 2024 yılında 4 milyon 590 bin başvuru aldı. Bürokrasiyi azaltan sistem, suç örgütlerinin çökertilmesinde de etkili oldu.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’nin (CİMER) 2024 yılında 4 milyon 590 bin başvuru aldığını açıkladı.

CİMER’in katılımcı yönetim anlayışının simgesi olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sistemin kamuoyunun yakından takip ettiği suç örgütlerinin çökertilmesinde önemli rol oynadığını söyledi.

Geçmişte bürokratik oligarşi ve “bugün git, yarın gel” anlayışının millete büyük zarar verdiğini ifade eden Cumhuraşkanı Erdoğan, “23 yıllık iktidarımızda kamu hizmetlerini iyileştirmek, erişimi kolaylaştırmak için çalıştık. CİMER ile 1994’te İstanbul’da başlattığımız Beyaz Masa uygulamasını modernize ederek ülke geneline yaydık” dedi.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1927009366588133842

Bürokrasinin duvarlarını yıktıklarını, siyasetin demokratik kapasitesini güçlendirdiklerini kaydeden Erdoğan, temsilde adalet ve yönetimde istikrarı sağladıklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi, bilgili, vicdanlı ve vizyon sahibi kamu personelimizle hayata geçireceğiz. Milletimize eser ve hizmet kazandırmaya devam edeceğiz” diyerek, CİMER’in hak arama ve bilgi edinme yollarını genişleten bir mekanizma olduğunun altını çizdi.