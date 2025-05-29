Genç Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (GESİAD), Bahar Dönemi Sinerji Toplantısını düzenledi. Tiyatro oyuncusu Hakan Bilgin etkinliğe konuşmacı olarak katıldı.BURSA (İGFA) - Almira Otel’de yapılan toplantıya TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Ramazan Kaya ve MARSİFED Başkanı Osman Akın’ın yanı sıra BUİKAD Başkanı Şeyda Şençayır, TÜMKAD Başkanı Ülfet Öztürk, HOSAB Başkanı Ömer Faruk Korun, ARSİYAD Başkanı Erdinç Acar ile KALDER Bursa Şubesi Başkanı Serkan Ürkmez ve GESİAD’ın önceki dönem başkanlarıyla üyeler katıldı.

Toplantının açılışında konuşan GESİAD Başkanı Tolga Papatya, “Yüksek enflasyon, yüksek faiz oranları, düşük kur ve artan maliyetlerle birlikte daralan iç ve dış talep, ekonominin genelinde sıkıntılara yol açtı” dedi.

Piyasada ödemelerin aksadığı, alışverişin azaldığı, ekonominin büyümesinin yavaşladığı ve girişimcilerin çalışma şevkinin azaldığına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Papatya, “Özellikle yatırımların yurt dışına kayması, kredi daralması ve istihdam tehdidi, acil ve bütüncül önlemler alınması gerektiğine işaret ediyor. Güven ortamının bir an evvel sağlanması başta olmak üzere, mali ve parasal disiplinin, yatırım ikliminin iyileştirilmesinin, istihdam ve reel sektöre desteklerin ve cari dengenin yeniden sağlanması gerekiyor. KOBİ’lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması, enflasyonla mücadelede gerçekçi politikaların uygulanması ve yapısal reformların hayata geçirilmesi hayati önem taşımaktadır” şeklinde konuştu.

Daha sonra ‘Farkındalık' temalı sunumunu gerçekleştiren Tiyatro Oyuncusu Hakan Bilgin, “İnsanların kendilerini fark etmeleri çok önemlidir ve her insanın farklı olduğu yönü kendisi için fırsatlar barındırır” dedi.

Sanatçı bakış açısıyla farkındalık ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Hakan Bilgin, “Yaşam boyunca başınıza ne gelirse gelsin bir sebebi olduğunu unutmayın. Algımızı açmalıyız ve insanları ön yargısız dinlemeliyiz. ‘Kaderimi seviyorum’ yaklaşımıyla hareket edin ve hep gülümseyin. Gülmek Allah’ın insanlara bir lütfudur” şeklinde konuştu.

Hakan Bilgin’in konuşmasının ardından gecede GESİAD’a yeni üye olan Hasan Ekici ile Erkan Evcimen’e TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Ramazan Kaya ve MARSİFED Başkanı Osman Akın tarafından üyelik rozetleri takılarak belgeleri verildi.