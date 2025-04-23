İzmit Belediyesi Yeşilova ve Tüysüzler Çınar Çocuk Evi öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını doyasıya kutladı.KOCAELİ (İGFA) - Atatürk sevgisi olan; geleceğe umutla bakacak çocuklar yetiştirmek adına İzmit Belediyesi tarafından kente kazandırılan Çınar Çocuk Evlerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu yaşandı.

Tüysüzler ve Yeşilova Çınar Çocuk Evinin minik öğrencileri hazırladıkları gösterileri katılımcılara sundular.

Şarkılar ve marşlar eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programı velilerin büyük beğenisini topladı.

İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Ayşe Fatmagül Terzi Yeşilova Çınar Çocuk Evi’ndeki 23 Nisan programı öncesinde yaptığı kısa konuşmada, “Değerli velilerimize ve miniklerimize Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarını getirdim. 23 Nisan’da yine bir aradayız. Bu coşkulu günün mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımızın gözündeki mutluluk, neşe ve coşku bizim yarınlarımızın bir göstergesi. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, bugünleri çocuklarımıza emanet ederek çocuklarımızın ne kadar önemli olduğunu bize bir kere daha göstermiştir. Ne Mutlu Türküm Diyene diyorum ve iyi seyirler diliyorum” dedi.