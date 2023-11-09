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Başkan Dinçer şu mesajı yayımladı; "Atatürk, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin önderi olarak tarihe geçmiş, büyük bir kahramandır. O, imkansız gibi görünen bir dönemde karşılaştığı tüm zorluklara rağmen, Türk milletini bağımsızlığına kavuşturmuş ve modern Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş; ulusal egemenlik, laiklik, demokrasi ve insan hakları gibi temel prensipleri savunarak Türkiye'yi çağdaş bir uygarlık seviyesine taşımıştır.

Bugün, Atatürk'ün mirasını yaşatma ve bu mirasa sahip çıkma sorumluluğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. O'nun öğretileri, Türkiye'nin temel değerleridir ve bu değerleri koruyarak, ülkemizi daha aydınlık bir geleceğe taşımak görevimizdir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı büyük mirası koruyarak, O’nun izinde ve önderliğinde, gösterdiği hedefe durmadan yürümeye, Atamızın ışığında yol almaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırası önünde bir kez daha saygıyla eğiliyor, Atamızı; sonsuz sevgi, minnet ve rahmetle anıyorum"dedi.

