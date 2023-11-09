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Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 85. yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında; “Yüreğimizde ölümsüzleşen bir lidere sahip olduğumuz için gurur duyuyor, O’nu saygı ve hiç bitmeyecek olan bir özlemle anıyoruz” dedi.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ölümsüzlüğe uğurladığımız günün yıldönümünde gönüllerdeki erişilmez yerinin değişmeyeceğini, kendisine olan sevgi, saygı ve inancın artarak süreceğini belirten Başkan Özcan; “10 Kasım Ata'nın öldüğü gün değil, yeniden kalbimizde doğduğu gündür. Yalnızca yurtta değil, dünyada da barış diyen Büyük Önder Atatürk, tüm dünyanın takdir ettiği büyük bir devlet adamıdır. Atatürk'ün ileri görüşlülüğü ve önderliği sayesinde Türkiye, çağdaş dünyayla bütünleşmiştir. O’nun adını yaşatarak, O'nun prensiplerine bağlı kalarak, ülkemizi daha da ileriye taşımak için çaba göstermeye devam etmeli, mirasına sahip çıkmalı, Türkiye'nin daha da güçlenmesi için var gücümüzle çalışmalıyız. Bize emanet ettiği bu vatan ebediyen var olacaktır. Her eserin bir imzası vardır. Bu ülkenin imzası da Atatürk'tür. Ruhun şad olsun, sen rahat uyu Atam” sözlerini kaydetti.

