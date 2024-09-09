Aydın’ın birçok ilçesinde bulunan ve eğitimde fırsat eşitliği yaratılmasını sağlayan Çocuk Gelişim Merkezleri’nde 3-6 yaş arasında ki öğrencilere eğitim imkanı sunuluyor. Minikler merkezlerde resim, spor, müzik, satranç, bale, drama ve görsel sanatların da aralarında bulunduğu birçok konuda eğitim alıyor. Merkezlerde çocuklara psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti de sunuluyor. Alanında uzman öğretmenler tarafından gerçekleştirilen eğitimlerin yanı sıra çocuklar yıl boyunca çeşitli aktivitelere de katılıyor, sosyal becerilerini geliştiriyor.

“Eğitimli ve çağdaş nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz”

Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak için çalışmalarının süreceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Kentimizin birçok farklı noktasında açılışını gerçekleştirdiğimiz merkezlerimizde çocuklarımıza eğitim veriyor, çağdaş ve eğitimli nesiller yetiştirilmesi için çalışıyoruz. Eşit şartlarda eğitim toplumun her kesiminin hakkı. Her yaştan vatandaşımızın yanında olmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.