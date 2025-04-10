Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Van Milletvekili Pervin Buldan ile İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’den oluşan heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırladı.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre “Terörsüz Türkiye” sürecinin yol haritasının ele alındığı görüşmede, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Toplantıda, sürece ilişkin son durum ve hedefler değerlendirildi.