Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kanser tedavisi gördüğü sırada vefat eden müzisyen İlhan Şeşen için başsağlığı mesajı yayımladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk müziğinin sevilen ismi İlhan Şeşen’in vefatına ilişkin sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

“Sarılınca Sana” ve “Ellerimde Çiçekler” gibi eserleriyle tanınan 76 yaşındaki sanatçının kaybından duyduğu üzüntüyü dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İcra ettiği müziği, besteleri ve oyunculuğuyla gönüllerde yer edinen değerli sanatçı Sayın İlhan Şeşen’in vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhum İlhan Şeşen’e Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine sabır, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun” ifadelerini kullandı.