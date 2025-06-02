ABD'de Santa Monica Seafood, soya içeren “Deniz Ürünlü Doldurulmuş Atlantik Somon” ürünlerini, etikette belirtilmeyen alerjen nedeniyle geri çağırdı. Ürünler Aldi mağazalarında satılmıştı.abdpost.com / ABD (İGFA) - ABD merkezli Santa Monica Seafood, paketli “Deniz Ürünlü Doldurulmuş Atlantik Somon” ürünlerinde etikette belirtilmeyen soya içeriği tespit edilmesi üzerine gönüllü geri çağırma başlattı.

Geri çağrılan ürünler California, Nevada ve Arizona’daki Aldi mağazalarında satıldı ve son tüketim tarihi 2 Haziran 2025 olduğu belirlendi.

Şirket, şu ana kadar herhangi bir sağlık sorunu bildirilmediğini açıklarken, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ile iş birliği içinde çalıştığını duyurdu.

Santa Monica Seafood, ürünü satın alan tüketicilerden Aldi mağazalarına iade ederek tam ücret iadesi almalarını istedi.

Soya, alerjisi olan bireylerde ciddi ve hayati risk taşıyan reaksiyonlara yol açabilen yaygın bir alerjen olarak biliniyor.