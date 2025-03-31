Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan Bayramı dolayısıyla; Katar Emiri Al Sani, Filistin Devlet Başkanı Abbas, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in de aralarında bulunduğu birçok liderle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ramazan Bayramı dolayısıyla dünya liderleri ile yaptığı telefon görüşmelerini İletişim Başkanlığı aktardı.

Yapılan telefon görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in de aralarında bulunduğu birçok liderle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konular ele alındı.

"TÜRKİYE HER PLATFORMDA FİLİSTİN'İN SESİNİ DUYURMAYA GAYRET GÖSTERECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile yaptığı telefon görüşmesinde ise, Türkiye’nin, İsrail zulmü altındaki Gazze’yi yalnız bırakmayacağını, Filistin’in haklı davasını anlatmaya devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in yeniden şiddetlenen saldırıları nedeniyle Gazze’deki insani krizin derinleştiğini, Filistinlilerin bu süreci ancak birlik içerisinde yekvücut olarak aşabileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin her platformda Filistin’in sesini duyurmak için gayret göstermeye devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile yaptığı telefon görüşmesinde ise, İsrail’in Filistin, Suriye ve Lübnan’a yönelik saldırılarının tamamen durdurulup, huzur ve istikrarın hakim kılınması için bölge ülkelerinin ve uluslararası toplumun gayretlerini artırarak birlikte çalışmasının gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile yaptığı telefon görüşmesinde de, Türkiye’nin, İsrail zulmü altındaki Gazze’yi yalnız bırakmayacağını, Filistin’in haklı davasını anlatmaya devam edeceğini belirtti.