Türk Milleti’nin emperyalist devletlere karşı göstermiş olduğu Milli Mücadelesini taçlandıran, 29 Ekim 1923’te ilan edilen Cumhuriyet’in 96. yıl dönümü Aydın genelinde coşkuyla kutlanırken Efeler İstasyon Meydanı’nda da gösterilerle kutlandı.



Hükümet Konağı Atatürk Anıtı’na çelenk koyma töreni ile başlayan kutlama etkinlikleri Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger’in, protokol üyelerinin tebriklerini kabul etmesiyle devam etti. Saat 10:00’da İstasyon Meydanı’nda Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Garnizon Komutanı Per. Albay Durmuş İlhan Başer’in halkın ve öğrencilerin bayramlarını kutlamasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Vali Yavuz Selim Köşger’in günün anlam ve önemini belirten konuşmasını gerçekleştirdi.



Coşku İçerisindeyiz

Vali Köşger Gençleri Unutmadı