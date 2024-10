Türk Milleti’nin emperyalist devletlere karşı göstermiş olduğu Milli Mücadelesini taçlandıran, 29 Ekim 1923’te ilan edilen Cumhuriyet’in 96. yıl dönümü Aydın genelinde coşkuyla kutlanırken Efeler İstasyon Meydanı’nda da gösterilerle kutlandı.



Hükümet Konağı Atatürk Anıtı’na çelenk koyma töreni ile başlayan kutlama etkinlikleri Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger’in, protokol üyelerinin tebriklerini kabul etmesiyle devam etti. Saat 10:00’da İstasyon Meydanı’nda Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Garnizon Komutanı Per. Albay Durmuş İlhan Başer’in halkın ve öğrencilerin bayramlarını kutlamasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Vali Yavuz Selim Köşger’in günün anlam ve önemini belirten konuşmasını gerçekleştirdi.



Coşku İçerisindeyiz

Vali Köşger Gençleri Unutmadı

Vali Köşger, “Bugün geçmişimizden aldığımız güçle ezelden geleceğe birlik ve beraberlik içerisinde yürürken Cumhuriyet’imizin kuruluşunun 96. yıl dönümünü kutlamanın coşkusu içerisindeyiz. Bu anlamlı günde başta Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum. Aziz milletimizin ve Aydınlı hemşerilerimizin, yarınımız, umudumuz sevgili çocuklarımızın ve gençlerimizin Cumhuriyet Bayramını içtenlikle kutluyor sizleri en kalbi duygularımla, sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Şanlı ordumuzun, mukaddes vatanımızın güvenliği ve aziz milletimizin istikbaline yönelik terör tehdidini bertaraf etmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı ’nda görev alan kahraman Mehmetçiklerimize muvaffakiyetler diliyorum, dualarımız onlarladır.” diyerek Türk Ordusu ’nun yanında olduğunu dile getirdi. Konuşmasının devamında Vali Köşger, “ Bilindiği üzere Cumhuriyetimiz, 29 Ekim 1923 tarihinde, ‘Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir. İdare usulü, halkın mukadderatını, geleceğini bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına dayanır. Türkiye Devletinin hükümet şekli cumhuriyettir’ ifadeleriyle ilan edilmiştir. O günden bugüne Cumhuriyetimiz, aziz milletimizin tabiatına ve geleneklerine uygun olarak erdemli, faziletli insanlar yetiştiren, bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz vermeyen, çağdaş dünyada hak ettiği onurlu yeri alma kararlılığını tüm dünyaya gösteren çağdaş bir yönetim şekli olmuştur. Büyük Türk Milletinin ve kahraman ordumuzun büyük önder Atatürk’ün yanında tek yürek ve tek yumruk olarak yer almasıyla yürütülen ve binlerce şehit verilerek kazanılan Kurtuluş Savaşının ardından Cumhuriyetin kurulması, tarihin ender kaydettiği başarılardan birisidir.” dedi.Konuşmasının devamında çocuklar ve gençlere seslenen Vali Köşger, “Tıpkı Malazgirt’te, 1453’te İstanbul surları önünde, Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşında olduğu gibi ve 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında korkmadan, yiğitçe, devlete, vatana, Cumhuriyet’e ve milli iradeye sahip çıktığınız gibi yarın bizden devralacağınız bu bayrağı daha büyük bir heyecan ve yüreklilikle yükseklere taşımalısınız. Çünkü geçmişte ve bugün yaşandığı gibi, gelecekte de iç ve dış mihraklar aziz vatanımızı elimizden almak için her türlü yola başvuracaklardır. Sizlere olan güvenimiz tam. Sizlere emanet edeceğimiz bu bayrağı, bizi biz yapan yüksek değerlerimizi, daha gür bir sesle yüceltecek, vatanımızın ve milletimizin asla bölünmeyeceğini, parçalanmayacağını ve Cumhuriyetimizi yıkmaya kimsenin güç yetiremeyeceğini tek yürek olarak tüm dünyaya haykıracaksınız. Türkiye Cumhuriyetini sürekli kılmak ancak huzur, güven ve barış içerisinde yaşayan, her alanda görev ve sorumluluklarını bilen bir toplumun sahip olduğu güçlü bir devletle mümkün olmaktadır. Bu gücü oluşturmak için de toplumun tüm fertlerine önemli görevler düştüğü asla unutulmamalıdır.” diyerek konuşmasını bitirdi.Vali Köşger yaptığı konuşmanın ardından Aydın genelinde spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti. Öğrencileri şiir okumasıyla devam eden törende folklor gösterileri sergilendi. Son olarak Foça Jandarma Komando Eğitim Destek ve Tatbikat Tabur Komutanlığı ’nın tüfekli hareketler gösterisinin sunulduğu etkinlikler tören geçişi ile sona erdi. İstasyon Meydanı’nda gerçekleşen kutlamalara Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, CHP Aydın Milletvekilleri Hüseyin Yıldız ve Süleyman Bülbül, Aydın Garnizon Komutanı Per. Albay Durmuş İlhan Başer, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri ve Aydınlılar katılım gösterdi.