Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri ile CHP Efeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Özlem Ekiz ve yönetim kurulu üyeleri nezaket ziyaretinde bulundu.



Ziyarette Çerçioğlu; Aydın’da kadınlara pozitif ayrımcılık uygulanmaya devam edileceğini ve kadınlara yönelik projelerin süreceğini belirterek ziyaret için Özdemir, Ekiz ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Özdemir, Ekiz ve yönetim kurulu üyeleri ise Çerçioğlu’nu Aydın genelindeki başarılı çalışmalarından dolayı kutlayarak teşekkür etti.