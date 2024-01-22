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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, CHP Bozdoğan belediye başkan adayı Galip Özel ve CHP Bozdoğan İlçe Başkanı Hasan Karayer ile birlikte Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Çerçioğlu; Saatçı, Karayer ve Özel ile karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Çerçioğlu, Bozdoğan’da yapılan ve önümüzdeki dönemde yapılacak olan hizmetlerin ve yatırımların da değerlendirildiği ziyaret için Saatçı, Karayer ve Özel’e teşekkür etti. Saatçı, Karayer ve Özel ise Çerçioğlu’nu Aydın genelindeki ve özellikle Bozdoğan’daki başarılı çalışmalarından dolayı kutladı.

