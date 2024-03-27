Aydın'da yerel seçimlere sayılı günler kala siyasetteki hareketlilik artmaya devam ediyor. Atatürk Kent Meydanı'nda Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen ata tohumları vatandaşlarla buluştu.

Ata tohumlarını kendi elleriyle vatandaşlara takdim eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili Evrim Karakoz ve Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin program sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir umut ışığı oluştu

Yerel seçim çalışmalarını değerlendiren CHP Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin, zafer mesajı vererek şunları söyledi: "Yaklaşık 4 aydır sahadayız. Sıkılmadık el, dokunmadık kalp bırakmamak için yoldaydık. Bugüne kadar bunun karşılığını gördük. Vatandaşlarımız gözünde bir umut ışığı oluştu. Biz bu umut ışığını gelecek günlere aktarmak istiyoruz. 31 Mart akşamında da zaferimizi Topuklu Efe'm, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Özlem Çerçioğlu ile birlikte kutlayacağız."

Daha güzel bir Efeler için Anıl Yetişkin

Anıl Yetişkin'e desteğini yineleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Efeler halkına sesleniyorum; dürüst, adil bir başkan istiyorlarsa Anıl kardeşim burada. kendisi yıllarca baro başkanlığı yaptı. Herkesin mertliğiyle dürüstlüğüyle tanıdığı bir isim. Daha güzel bir Efeler için, daha huzurlu bir Efeler için, kardeşliğimizin devam etmesi için 'Anıl başkan' diyorum." ifadelerini kullandı.