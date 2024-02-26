Başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere Davutlar Mahallesi sakinleri tarafından büyük bir sevgiyle karşılanan Başkan Ömer Günel “5 yılın ardından karşınıza alnım ak, başım dik gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Desteğiniz ile Davutlar Mahallesi’nde başlayan hizmet çağı sürecek” dedi.

Başkan Ömer Günel’in Davutlar Mahallesi programı, seçim ofisi ziyareti ile başladı. Davutlar Mahallesi Seçim Ofisinde partilileri ve hemşehrileri ile buluşan Başkan Ömer Günel, 5 yıl boyunca yaşama geçirdiği hizmet ve projeler ile ilgili olarak bilgi aktardı. 2019 yerel seçimleri öncesinde Davutlar Mahallesi’ne verdikleri sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Ömer Günel “2019 yılında, Davutlar’ın alt yapı sorunu kalmayacak demiştik. Aydın Büyükşehir Belediyemiz kanalizasyon alt yapısını tamamlarken Kuşadası Belediyesi olarak biz de üst yapıda gerekli çalışma ve yenilemeleri yaparak Davutlar’da yaşayan hemşehrilerimize verdiğimiz sözü tuttuk” diye konuştu.

“Davutlar’ın hizmet çağı sürecek”

5 yılda Kuşadası genelinde yapılan 933 milyon 702 bin TL’lik yol yatırımından en büyük payı Davutlar Mahallesi’nin aldığına dikkat çeken Başkan Ömer Günel “124 milyon 425 bin TL’lik yatırımla Davutlar’a 35 kilometre yeni yol kazandırdık. Elbette ki çalışmalarımız bununla sınırlı kalmayacak. Önümüzdeki dönemde düğün salonunu bütünüyle yenileyerek aynı bölgeye gençlik merkezi, kütüphane ve emekli hemşehrilerimizin huzurla vakit geçirebilecekleri İkinci Bahar Merkezi adıyla yeni bir sosyal tesis kazandıracağız. 5 yılın ardından sizin karşınıza alnım ak, başım dik bir biçimde geliyorum. Desteğiniz ile Davutlar Mahallesi’nde yaşanan hizmet çağı sürecek” dedi.

Başkan Ömer Günel’i Kadın ve Çocuklar bağrına bastı

Seçim Ofisinin ardından Davutlar Mahallesi esnafını ziyaret ederek sorun ve önerilerini dinleyen Başkan Ömer Günel, kadınların ev ekonomisine katkı sunması için İbrahim Saka Parkı’nda açılan el emeği stantlarını da dolaştı. Parkta kadınlar ve çocuklar tarafından büyük bir ilgi ve sevgiyle karşılanan Başkan Ömer Günel, İbrahim Saka Parkı’nı da yenileyerek modern, estetik ve daha kullanışlı bir alan haline getireceklerini söyledi.

Giritlilerle buluşma

Başkan Ömer Günel’in Davutlar’daki bir diğer adresi ise Giritliler Kültür Dostluk ve Yardımlaşma Derneği oldu. Başkan Ömer Günel, Dernek Başkanı Yunus Çengel ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Giritlilerin, Kuşadası ve Davutlar için taşıdığı öneme dikkat çeken Başkan Ömer Günel “Kentimizin asli unsurlarından olan Girit kökenli hemşehrilerimizin kendi kültürlerini koruyup geliştirmeleri için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da elimizden gelen desteği vermeyi sürdüreceğiz” dedi.

Cemevi ziyareti

Başkan Ömer Günel’in Davutlar Mahallesi’ndeki son durağı Davutlar Alevi Kültürünü Tanıtma ve Dayanışma Derneği Cemevi oldu. Kuşadası Cemevi’nin ardından Davutlar Cemevi’nin eksiklerinin de giderildiğini belirten Başkan Ömer Günel, cemevlerinin bir an önce ibadethane statüsüne alınması gerektiğini yineleyerek “Kuşadası Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız” dedi.

Haber: Ömür Yapıcı