Belediye meclis üyesi adaylarının da katıldığı ziyarette Başkan Ömer Günel, esnafa bir sonraki seçim döneminde yaşama geçireceği projeler hakkında bilgi verdi.

Görevde olduğu 5 yılda, Kuşadası’nı hizmet ekibiyle beraber karış karış dolaşarak her fırsatta esnafla yakından ilgilenen Başkan Ömer Günel, yolları ve kaldırımları geçtiğimiz yıllarda Kuşadası Belediyesi tarafından yenilenen, girişine de tak yapılan Davutlar Sanayi Sitesi’ni ziyaret etti. CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek ve belediye meclis üyelerinin de katıldığı ziyarette, Başkan Ömer Günel, esnafı dolaşarak hayırlı işler dileğinde bulundu. Sorun, talep ve önerileri de dinleyen Başkan Ömer Günel, esnafa bir sonraki hizmet döneminde Davutlar Mahallesi’nde gerçekleştireceği hizmet ve yatırımlar hakkında bilgi verdi. Esnaf ise Başkan Ömer Günel’e ziyareti dolayısıyla teşekkür ederek 31 Mart yerel seçimlerinde kendisine tam destek vereceklerini söyledi.

Davutlar Sanayi Sitesi esnafı Birol Denktaş, Başkan Ömer Günel’in görevde olduğu 5 yılda Kuşadası’na çok iyi hizmet ettiğini belirterek, “Başkanımız bizim sorunlarımızla da her zaman çok yakından ilgilendi. Belediyemizin ilgili birimleri sorunlarımızı anında çözüme kavuşturuyor” dedi.

Ahmet Bayramoğlu ise “Başkanımızdan çok memnunuz. Bence bugüne kadar yaptıkları, bir sonraki görev döneminde yapacaklarının da teminatı. Önümüzdeki 5 sene de Kuşadası’na çok güzel yatırımlar gerçekleştirecek. Başkanımızın her zaman yanındayız” diye konuştu.

“Esnafımızın her zaman yanındayım”

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de “Seçim döneminde özellikle vurguladığımız iki bölge vardı. Bunlardan birincisi İkiçeşmelik, ikincisi ise Davutlar Mahallesi’ydi. Göreve geldiğimiz günden bu yana uzun yıllardır hizmetten mahrum kalan bu mahallelerimizin hak ettiği yere gelebilmesi için çalışmalarımızı başlattık. 2019 yılından bu yana Davutlar’a 124 milyon 425 bin TL yatırımla 35 kilometre yeni yol kazandırdık. Ayrıca orta refüjlerinde de peyzaj çalışması yaparak estetik bir görünüme kavuşturduk. Davutlar Sanayi Sitesi’nin de eksiklerini bir süre önce gidermiştik. Bugün beni sıcak bir şekilde karşılayan esnaf kardeşlerime de çok teşekkür ediyorum. Her zaman esnafımızın yanında olmaya devam edeceğim” diye konuştu.