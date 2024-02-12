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Yaptıkları üst ve alt yapı çalışmalarını sosyal medya üzerinden duyuran Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel; " Yolu yapılmayan hiç bir mahalle kalmayacak" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel Kuşadası genelinde ve Değirmendere 'de yaptıkları çalışmanın bir çok bölümünü bitirdiklerini dile getirdi. Başkan Günel yaptıkları çalışmayı şu şekilde ifade etti; "Altyapı çalışmalarını tamamladığımız 3538. Cadde ve Göcek Kavağı Sokak’ta ekiplerimiz sıcak asfalt ve kilit parke taşı döşeme çalışmalarına hızla başladı. Altyapı ve üstyapı çalışmalarımızla Kuşadası’nın geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz" dedi.

Haber: Ömür Yapıcı