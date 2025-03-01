Denizli Büyükşehir Belediyesi, 4-6 yaş grubu çocukların bilişsel, duygusal, sosyal ve dil gelişimlerini desteklemek amacıyla Sosyal Etkinlik Merkezlerinde ücretsiz özel atölye derslerini hayata geçiriyor.DENİZLİ (İGFA) - Modern ve yenilikçi eğitim anlayışıyla çocukların gelişimine katkı sağlamayı hedefleyen Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezleri, eğitimden psikolojiye, sosyal ve kültürel etkinliklerden serbest zaman aktivitelerine kadar geniş bir hizmet yelpazesini ücretsiz bir şekilde sunacak. Sosyal Etkinlik Merkezleri’nde verilecek atölye çalışmalarında eğitsel, duyusal, psikolojik ve sosyal hizmetler, sosyal ve kültürel hizmetler, serbest zaman etkinliklerinin yapılacağı belirtildi.

Eğitsel hizmetlerde çocukların ilgi ve gereksinimlerine uygun eğitim programlarıyla bilişsel gelişimleri, duyusal hizmetlerde ise çocukların nesneleri ve malzemeleri keşfetmesine olanak tanıyan duyu gelişimleri desteklenecek.

Psikolojik ve sosyal hizmetlerle çocukların kendilerini ifade etmelerini, özgüven kazanmalarını ve topluma uyum sağlamaları amaçlandığı, sosyal ve kültürel hizmetler ile aile ve akran ilişkilerini güçlendirmek, kültürel birikimlerini artırmak amacıyla geziler ve etkinlikler düzenleneceği vurgulandı.

Serbest zaman etkinlikleri kapsamında ise oyun temelli öğrenme yöntemleriyle çocukların dil, bilişsel ve fiziksel gelişimlerine destek olunacağı belirtildi. Çocukların eğlenerek öğrenmesi ve sosyal beceriler kazanmasının amaçlandığı atölye çalışmaları ile geleceğin güçlü bireylerini yetiştirme konusunda önemli adımlar atılacak.