Sanatın ve sanatçının en büyük destekçisi Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Yeşilçam Şarkıları Konseri” sanatseverlerin yoğun ilgisi ile gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - ‘Sanat Şehri Denizli’ sloganıyla kültür ve sanata verdiği desteği sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, Yeşilçam’ın hafızalara kazınan şarkılarını dinleyiciyle buluşturdu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Korosu tarafından düzenlenen “Yeşilçam Şarkıları Konseri”, sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu’nda gerçekleşen konser büyük ilgi görürken programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Marım, davetliler ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Şef Ahmet Nuri Çağdaş’ın yönetiminde sahne alan koro, Yeşilçam filmlerinin ikonik müziklerini seslendirerek salonu adeta geçmişe götürdü. Konser boyunca izleyiciler klasikleşmiş eserlerle hem duygulandı hem de coşkulu anlar yaşadı. Dekorlar, kostümler ve sahne düzeniyle Yeşilçam ruhunu yansıtan etkinlik, büyük alkış aldı.

Başkanvekili Ali Marım programın sonunda konserde emeği geçen sanatçılara plaket takdimini gerçekleştirirken katılan sanatseverler, kültür ve sanata desteklerinden dolayı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’na teşekkürlerini iletti.

