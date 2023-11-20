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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belediye olarak kadın girişimcilerin gelişimine katkı sağlayacak birçok hizmet ve uygulamayı hayata geçirdiklerini söyledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kadın Girişimciler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, üretime katılmak isteyen kadınlara destek olduklarını ifade ederek, “19 Kasım, ülkemizde ve dünyada Kadın Girişimciler Günü olarak kutlanıyor. Kadınlarımızın üretime katılması, özellikle ev hanımlarının ekonomiye katkı sağlaması önemli bir konu. Biz de belediye olarak bu hususta gerekli çalışmayı yapıyor ve kadınlarımıza destek oluyoruz. Bu çerçevede Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’nı kurduk. Burada başta ev hanımlarımız olmak üzere kadınlarımızın evlerinde veya mini atölyelerinde ürettikleri çeşitli ürünler alıcısıyla buluşuyor. El emeği göz nuru ürünleri paraya dönüştürüp ev ekonomisine katkı sağlıyor” dedi.

Açıklamasında Umay Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine de ayrı bir parantez açan Başkan Yalçın, “Başakpınar’da Umay Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini kurarak, burada kadınların deri eşyalar üretip ekonomiye dönüştürmelerine imkan sağladık. Ayrıca yeniden düzenlediğimiz Mevlana Mahalle Meydanı’nda bir dükkan tahsis ederek satış yapmalarına fırsat tanıdık.” ifadelerine yer verdi.

“KURSLARDA MESLEK ÖĞRENİYORLAR”

Kadınlara yönelik girişimcilik kursu düzenlediklerini ve ayrıca çeşitli branşlarda açtıkları meslek edindirme kurslarıyla kadınları meslek ve iş sahibi yaptıklarını aktaran Başkan Yalçın mesajını şöyle sürdürdü: “Ev tekstili ve geleneksel el nakışlarının yanı sıra kuaförlük, makrome yapımı, takı tasarımı, amigurumi, cilt bakım teknikleri, Türk mutfağı ve pasta yapımı branşlarında düzenlediğimiz kurslara kadınlarımızın hem boş vakitlerini daha iyi değerlendirmelerini hem de geçimlerine katkı sağlayacak bir beceri kazanmalarını hedefliyoruz. Kurslarda elde ettikleri bilgi ve beceriyi değerlendirip ev ekonomisine katkı sağlayan çok sayıda girişimci kadın var. Ben bu vesileyle tüm girişimci kadınlarımızı tebrik ediyor, Kadın Girişimciler Günü’nü kutluyorum”