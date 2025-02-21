Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ile İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan “Eğitim İşbirliği Protokolü” kapsamında, öğrencilere yönelik eğitim seminerleri, proje çalışmaları ve sağlık taramaları hayata geçirilecek.

İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), akademik iş birliklerine bir yenisini ekleyerek, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile "Eğitimİş birliği Protokolü" imzaladı. DEÜ Rektörlük Binası'nda gerçekleşen protokol imza törenine; Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, rektör yardımcıları, DEÜ Tıp Fakültesi yönetimi ve il milli eğitim yöneticileri katıldı.

EĞİTİM SEMİNERLERİ DÜZENLENECEK

Bir yıllık süreyle imzalanan protokol, okullarda birçok farklı alandaeğitim seminerleri ve proje çalışmalarını kapsayarak, öğrencilerin sağlık bilincinin artırılması, genel sağlık durumlarının iyileştirilmesi ve eğitim süreçlerinin desteklenmesini amaçlıyor. Bu kapsamda, DEÜ’nün alanında uzman akademik ve idari personelinin katılımıyla, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda öğrencilere yönelik sağlıklı beslenme, hijyen, fiziksel aktivite, bağımlılık, yapay zeka, iklim değişikliği, karbon ayak izi, ilk yardım, obezite ve diyabet farkındalığı gibi birçok konuda eğitim seminerleri düzenlenecek.

“BİLİNÇLİ BİREYLERİN YETİŞMESİNE ÖNEM VERİYORUZ”

Protokol töreninde konuşan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Üniversite olarak eğitim- öğretim faaliyetlerinin yanı sıra kamu yararını da gözeterek projeler geliştirdiklerini belirtti. Rektör Yılmaz, "Dokuz Eylül Üniversitesi olarak bilinçli bireylerin yetişmesine her zaman önem verdik. Bu misyon doğrultusunda bugüne kadar sayısız proje ve iş birliğine imza attık. Bu protokol ile de İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda öğrenim gören öğrencileri sağlık, spor, yapay zekâve sıfır atık gibi daha birçok farklı alanda bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz. Protokol kapsamında gerçekleşecek faaliyetlerin hem öğrencilere hem de topluma büyük katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Protokolün herkese hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi ise, Türkiye’nin köklü üniversitelerinden biri olan Dokuz Eylül Üniversitesi ile bu önemli iş birliğini yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Bu protokol sayesinde öğrencilerimizin sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri için akademik ve bilimsel destek alacak olması hepimiz için büyük bir kazanımdır. İş birlikleri ve destekleri için Dokuz Eylül Üniversitesine teşekkür ediyorum" ifadesinde bulundu.