Tahmini Okuma Süresi: dakika

Didim’de soğuk kış günlerinde Didimlilere, Didim Belediyesi tarafından çorba ikramında bulunuldu. Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının düşüşü Didim’de de etkili oldu. Hava sıcaklıklarının düştüğü kentte Didim Belediyesi vatandaşların içini ısıttı.

​​​​​​

Didim Belediyesi’ne bağlı ekipler tarafından kent merkezine ve okullarına koyulan ikram aracı, esnafa ve öğrencilere sıcak çorba ikramında bulundu. İkram aracından çorbalarını alan vatandaşlar Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’a teşekkür etti.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Soğuk kış günlerinden vatandaşlarımızın içini ısıtmak için ikram aracımızda, çorba ikramında bulunduk. Belirli bir program çerçevesinde çorba ikramımız devam edeceğiz.” İfadelerini kullandı.

Haber: Ömür Yapıcı