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Akosman yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: "Bak şu konuşan Mehmet Erdem’e. Siyaset çöplüğünden kafasını kaldırmış da açıklama da yaparmış.

Bak Mehmet Erdem; sen ille de bir rezillik arıyorsan bu ülkenin başına musallat ettiğiniz Milli Eğitim Bakanlığı protokollerine bak. Ülkeyi yönetemez haldesiniz resmen.

Neyi kime teslim ettiniz belli değil.

Bak Cumhuriyet Halk Partisi terörü lanetledi, yas istedi.

Arap şeyhlerine gelince yas ilan eden şahsım hükümetiniz canımızdan parça Mehmetçiğe gelince seyirlik deve kuşuna dönüştü.

Partiliniz provokatörler şehit cenazesinde çelenge saldıracak kadar alçaldı.

Bugün Atatürk rozeti takmayan teğmenler türedi AKP sayesinde.

Sözün özü açtırma ağzımızı Mehmet Erdem; öyle bir siyasi harabenin altında kalırsın ki AFAD bile çıkaramaz seni oradan. Dün sen önce partinizin bu memlekete yaşattığı envai çeşit rezilliği, pespayeliği temizle" sözlerine son verdi.

Haber: Ömür Yapıcı