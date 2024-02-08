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EMITT Fuarına Didim Turizm Altyapı Hizmet Birliği öncülüğünde katılan Didim Belediyesi fuarda özel olarak hazırlanan Didim standı ile yerini aldı. Didim Standında, Didim Belediyesi Didim Turizm Altyapı Hizmet Birliği, Didim Ticaret Odası, Sivil Toplum Kuruluşları, dernekler, oteller ve turizmciler Didim’in tanıtımı için fuarda yerini aldı.

Fuarın 2 gününde Didim standında açılış kokteyl düzenlendi. Kokteyle Didim Belediye Başkan Yardımcısı E. Öznur Gündoğdu, Didim Turizm Altyapı Hizmet Birliği Başkanı Sevinç Karataş, Didim Belediyesi Meclis üyeleri, Didim Ticaret Odası Meclis üyeleri ve Sivil Toplum Kurumu temsilcileri ve çok sayıda Didimli turizmci katıldı. Açılış programı kapsamında gerçekleştirilen kokteyl ve dans gösterileri büyük beğeni topladı.

Sektör profesyonellerinin bir araya geldiği fuarda, tarihi dokusu, doğal güzellikleri, havası ve denizi ile ülkemizin önemli turizm kentleri arasında yer alan Didim fuarda tanıtıldı.

Didim standı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu

Fuarın ilk gününden itibaren ziyaretçilerin uğrak noktası olan Didim standı EMITT Fuarının gözdesi oldu. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Bodrum Belediye Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve birçok belediye başkanı Didim standını ziyaret ederek, Didim Belediye Başkan Yardımcısı E. Öznur Gündoğdu ile bir araya geldi.