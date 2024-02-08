Çalışmalarına başladığı günden bu yana yoğun programıyla dikkat çeken, vatandaş ve esnaf ziyaretlerini aralıksız sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin, Umurlu Mahallesi’nde gerçekleştirilen asker uğurlama yemeğinde Tüfekçi ailesi ve vatandaşlarla bir araya geldi. Vatani görevini yapmak üzere yakın zamanda askere gidecek olan Özenç Tüfekçi için düzenlenen eğlenceye ve hayır yemeğine katılan Yetişkin, gence hayırlı tezkereler diledi.

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Ailenin gururuna ortak olduğunu belirten Yetişkin, “Vatani görev, askerlik bu milletin en büyük değerlerinden birisi. Ülkemizin dört bir yanından vatani görevlerini gerçekleştirmek üzere asker ocağına gidecek olan anaların kınalı kuzularına hayırlı tezkereler temenni ediyorum” dedi.

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Tüfekçi ile hatıra fotoğrafı da çekilen Yetişkin, vatandaşlarla da tek tek sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi. Etkinlikte CHP İl Yönetim Kurulu üyeleri ve Efeler İlçe Yöneticileri de Yetişkin’i yalnız bırakmadı.

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