Bilinçli ve sorumlu bir çevre duyarlılığı kazandırma konusunda düzenlediği etkinliklerle Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından koordine edilen 2022 yılında “En İyi Çevre Eğitim ve Bilinçlendirme Etkinlikleri” ödülüne layık görülen Didim Belediyesi’ne ödülü takdim edildi.

Didim Belediyesi, bilinçli ve sorumlu bir çevre duyarlılığı kazandırma konusunda düzenlediği etkinliklerle ön plana çıkmaya devam ediyor. Mavi Bayrak Ödülü’nün korunması, bulunduğu yöresinde çevresel bilinçlendirmenin artması, çevre eğitimi ve bilinçlendirme etkinlerinin etkili ve doğru bir şekilde aktarılması amacıyla Didim Belediyesi tarafından 2022 yılında düzenlenen çevre etkinlikleri Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından koordine edilen “Mavi Bayrak En İyi Çevre Eğitim ve Bilinçlendirme Etkinleri” jürisi tarafından plaj kategorisinde ödüle layık görülmüştü.



Didim Belediyesi ile birlikte 6 belediye, dört otel, bir turizm birliği, üç marina da aynı ödülü almıştı. Ödül almaya hak kazananlara ödülleri törenle takdim edildi.

07 Temmuz 2023 Cuma günü Antalya’nın Alanya İlçesi Damlataş Engelsiz Halk Plajı’nda gerçekleştirilen Ulusal Mavi Bayrak Ödül Töreni’ne Didim Belediyesi adına katılan Belediye Başkan Yardımcısı Zeynel Şener’e “En iyi Çevre Bilinçlendirme Etkinlikleri” ödül plaketi takdim edildi.